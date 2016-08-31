诺基亚手机振兴计划的负责人离职

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透赫尔辛基8月31日 - 诺基亚周三表示，公司负责重振手机业务部门的主管Ramzi Haidamus将离职。他在此岗位上工作了两年的时间。
Ramzi Haidamus将不再担任Nokia Technologies的总裁。该部门负责专利和新消费产品业务，这其中就包括近期与HMD Global签署的授权协议。诺基亚希望此项授权能够让自身品牌手机重回市场。
“鉴于事态的进展，现在是我开发新机会、追寻打造并转型业务激情的时候了，”Haidamus在一份声明中说。他于2014年加入诺基亚。
诺基亚表示，已开始寻找继任者，公司目前负责Nokia Technologies部门战略和业务拓展的主管Brad Rodrigues将暂时代理总裁。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。