诺基亚手机振兴计划的负责人离职

路透赫尔辛基8月31日 - 诺基亚周三表示，公司负责重振手机业务部门的主管Ramzi Haidamus将离职。他在此岗位上工作了两年的时间。

Ramzi Haidamus将不再担任Nokia Technologies的总裁。该部门负责专利和新消费产品业务，这其中就包括近期与HMD Global签署的授权协议。诺基亚希望此项授权能够让自身品牌手机重回市场。

“鉴于事态的进展，现在是我开发新机会、追寻打造并转型业务激情的时候了，”Haidamus在一份声明中说。他于2014年加入诺基亚。

诺基亚表示，已开始寻找继任者，公司目前负责Nokia Technologies部门战略和业务拓展的主管Brad Rodrigues将暂时代理总裁。(完)