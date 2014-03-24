诺基亚称手机业务售予微软的交易预计在4月完成

路透赫尔辛基3月24日 -诺基亚NOK1V.HE表示，作价54亿欧元(74亿美元)将旗下大部分手机业务售予微软(MSFT.O)的交易预计将于4月完结。

诺基亚此前曾预计交易将于第一季结束。微软亦表示预计在4月完成交易。

诺基亚在一份声明中称，该交易获得了欧盟执委会(EuropeanCommission)和美国司法部的批准，但一些亚洲反垄断机构仍在进行评估。

“我们已接近全球监管批准进程的最后阶段，”微软法律总顾问BradSmith在公司网站上表示。“目前我们在等待最后几个市场的批准核复。”

诺基亚重申在印度的纳税争议不会影响交易进程。(完)

(编译 石冠兰 审校 高琦)

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