诺基亚手机销量大跌 销售总监将离职

意大利裕信银行130亿欧元供股计划几乎获全额认购
路透米兰2月23日 - 意大利裕信银行(UniCredit)周四表示，该行创纪录的130亿欧元(137亿美元)供股计划几乎获得全额认购。这将促进新执行长Jean-Pierre Mustier复兴这家意大利最大银行的策略。
路透赫尔辛基4月19日电（记者 Tarmo Virki）---诺基亚NOK1V.HE销售总监将离职，该公司还承诺进一步削减成本，与智能手机竞争对手抗衡。
诺基亚第一季净亏损16亿欧元，受累于销量下滑和大量重组支出。其每股亏损为0.08欧元，大於汤森路透StarMine预估的每股亏损0.07欧元。
诺基亚宣布，随着销售团队的调整，销售总监Colin Giles将於6月离职，该职位将由其上级、市场总监Niklas Savander兼任。
一季度诺基亚手机销量较上年同期下滑24%，在中国市场的销量下降70%。
诺基亚表示，将很快宣布进一步大幅削减成本的细节。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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