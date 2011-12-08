版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 12月 8日 星期四 13:22 BJT

诺基亚拟售旗下奢侈品手机品牌Vertu--FT

英国《金融时报》（FT）周四报导称，芬兰手机制造商诺基亚拟出售旗下奢侈品手机品牌Vertu，因其正整顿业务以更好地与其他智能手机制造商展开竞争。该报援引一位知情人士的话称，诺基亚已指定高盛负责Vertu英国业务的出售，但谈判仍处於初期阶段。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐