诺基亚推出三款低端全触摸屏手机

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透赫尔辛基6月6日电(记者 Tarmo Virki/Terhi Kinnunen)---手机制造商诺基亚NOK1V.HE首次推出了针对低端市场的全触摸屏手机，旨在填补其产品种类的空白，赶上竞争对手，特别是在新兴市场。
诺基亚周三表示，其新款Asha 305型手机本月开售，零售价为63欧元(79美元)，此价不包括补贴款和税金。Asha 306和Asha 311机型将在下个季度上市，售价分别为68欧元和92欧元。
Nordea分析师Sami Sarkamies表示：“我们预计诺基亚能在今年下半年交付数以百万计新型手机，并对功能型手机带来可见的经济效应。”
诺基亚此前没有全触摸屏非智能手机。
诺基亚希望这三种新机型将有助於其“收复”普通手机业务的“失地”。最近几个季度，诺基亚的普通手机业务下滑，智能手机业务则面临更严重的问题。
美国市场研究公司CCS Insight的研究负责人本·伍德(Ben Wood)表示：“诺基亚亟需面向新兴市场的这些新产品。自2009年6月以来，三星已在新兴市场推出了全触屏、低成本手机。现在诺基亚需要借助这些新产品迅速收复失地。”
Strategy Analytics分析人士估计，去年全球共售出了1.05亿部这种类型的手机，而新兴市场对这种手机的需求尤其巨大。
2012年第一季度，部分由於缺乏触摸屏手机产品，诺基亚基本款手机的销售下滑16%，且在过去五个季度中有四个季度销量下滑，而中兴(000063.SZ)和华为HWT.UL等竞争对手则处於快速增长中。
因而诺基亚在上个季度不敌三星(005930.KS)，失去了全球销量最大手机制造商的地位。
在智能手机领域，三星的销量也超过了诺基亚和苹果(AAPL.O)。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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