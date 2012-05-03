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美国大选专题 | 2012年 5月 3日 星期四 10:37 BJT

诺基亚将推平板电脑和智能手机--FT

路透伦敦5月3日电---诺基亚NOK1V.HE董事长奥利拉周四对《金融时报》称，该公司将推出一系列平板电脑和“混合”智能移动设备。

奥利拉并未说明推出的时间。

报导引述奥利拉的话称，诺基亚在智能手机革命开始时行动过於迟缓。但是，新产品以及诺基亚的服务将“发挥作用”。

“平板电脑很重要，因此诺基亚予以考虑，未来将推出不同的混合产品，不同的手机设计。”奥利拉说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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