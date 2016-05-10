诺基亚第一季网络业务营收下降 但调高成本节省目标

路透赫尔辛基5月10日 - 芬兰诺基亚(NOKIA.HE)周二公布第一季电信设备净营收降幅大于预期，该公司并示警，称由于中国需求放缓，公司今年主要业务获利将下滑。

这是自诺基亚1月正式合并阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)后的第一份获利报告，诺基亚在财报中还略上调了合并的削减成本目标，称目前目标是在到2018年的期间节省“超过”9亿欧元，高于先前的“大约”9亿欧元。

合并网络业务净营收较上年同期下降8%至51.8亿欧元(58.9亿美元)，低于市场预期的55.1亿欧元。

诺基亚称，由于移动运营商投资疲软，且该公司专注于和阿尔卡特-朗讯的整合，因此预计全年网络营收将减少。

网络部门第一季非国际财务报告准则(non-IFRS)息税前利润(EBIT)较上年同期跳升61%至3.37亿欧元，高于路透调查分析师平均预估的2.70亿欧元。

但包括诺基亚专利获利在内的整体集团营业利润则为3.45亿欧元，大致符合调查预估的3.49亿欧元。(完)