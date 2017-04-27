诺基亚第一季度获利超过预期

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)NOK1V.HE周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
由于电信运营商支出下滑，诺基亚第一季度未计利息、税项之利润(EBIT)较上年同期下降1%至3.41亿欧元(3.72亿美元)，但高于路透调查中分析师平均预估的3.34亿欧元。
诺基亚表示，预计今年网络业务营收将出现下滑，与市场情况一致，但称业务趋势正在好转。
“在对我们来说是典型淡季的季度中，我们减缓了营收下降的速度，订单情况稳健...移动网络部门营收出现令人鼓舞的企稳迹象，”诺基亚首席执行官苏立(Rajeev Suri)在声明中表示。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。