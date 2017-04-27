诺基亚第一季度获利超过预期

路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)NOK1V.HE周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。

由于电信运营商支出下滑，诺基亚第一季度未计利息、税项之利润(EBIT)较上年同期下降1%至3.41亿欧元(3.72亿美元)，但高于路透调查中分析师平均预估的3.34亿欧元。

诺基亚表示，预计今年网络业务营收将出现下滑，与市场情况一致，但称业务趋势正在好转。

“在对我们来说是典型淡季的季度中，我们减缓了营收下降的速度，订单情况稳健...移动网络部门营收出现令人鼓舞的企稳迹象，”诺基亚首席执行官苏立(Rajeev Suri)在声明中表示。(完)