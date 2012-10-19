诺基亚第三季亏损 未来状况取决於Lumia

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 每股基础亏损0.07欧元,预测为亏损0.11欧元
* 净现金从42亿欧元降至36亿欧元
* Lumia智能手机11月上市
* 诺基亚称第四季面临挑战
路透赫尔辛基10月18日电---诺基亚(Nokia)NOK1V.HE周四公布第三季再度亏损,并警告前路艰难,令下月的新款智能手机发布变得更加关键.
诺基亚曾是全球最大的手机制造商和行业领头人,但其在智能手机市场中已落後于苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS).
周四诺基亚公布第三季未扣除一次性项目的基础亏损为每股0.07欧元,上年同期为获利0.03欧元.
这是诺基亚连续第三个季度基础亏损,不过好於市场平均预期的每股亏损0.11欧元,因其电信设备合资企业诺基亚西门子通信技术有限公司获利强劲.不过总裁兼首席执行官(CEO)艾洛普(Stephen Elop)肩负的压力仍在增大.
"对他来说,时间正在快速流逝.我们真的需要一些成功,"Danske Capital资深投资组合经理Juha Varis表示."艾洛普的语气,听起来他感受到了压力."
诺基亚把希望寄托在新推出的Lumia 820和920机型.这些产品准备在11月上市,拥有鲜明的色彩及高分辨率相机.内置微软(MSFT.O)最新Windows Phone 8软件,这是艾洛普在2011年2月策略转变的一部分,舍弃自家的软件而改采微软软件.
诺基亚股价盘中一度大涨10%,之後回落,终场收高1%.
Jefferies分析师Lee Simpson警告称,投资人的买入时机有可能正处於有问题的产品周期,警告该公司可能还会再消耗一年现金,然後才会实现正的现金流.(完)
--编译 王丽鑫/戴素萍;审校 张涛
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