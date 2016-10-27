诺基亚第三季获利优于预期 受三星电子一次性授权金推助

路透赫尔辛基10月27日 - 芬兰电信网络设备制造商诺基亚(NOKIA.HE)周四表示，季度获利降幅小于预期，受助于三星电子(005930.KS)一次性授权金提振。

第三季息税前利润(EBIT)较上年同期下滑18%至5.56亿欧元(6.06亿美元)，明显高于路透调查分析师平均预估的4.30亿欧元。

集团营收较上年同期下降7%至59.5亿欧元，当中包括网络设备营收下滑至53.2亿欧元，市场预估则为53.9亿欧元。

诺基亚同时表示，财务长Timo Ihamuotila将辞职转而加入瑞士ABB；Ihamuotila曾协助诺基亚从陷入困境的手机生产商转型成为网络设备公司。(完)