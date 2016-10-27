诺基亚第三季获利优于预期 受三星电子一次性授权金推助

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透赫尔辛基10月27日 - 芬兰电信网络设备制造商诺基亚(NOKIA.HE)周四表示，季度获利降幅小于预期，受助于三星电子(005930.KS)一次性授权金提振。
第三季息税前利润(EBIT)较上年同期下滑18%至5.56亿欧元(6.06亿美元)，明显高于路透调查分析师平均预估的4.30亿欧元。
集团营收较上年同期下降7%至59.5亿欧元，当中包括网络设备营收下滑至53.2亿欧元，市场预估则为53.9亿欧元。
诺基亚同时表示，财务长Timo Ihamuotila将辞职转而加入瑞士ABB；Ihamuotila曾协助诺基亚从陷入困境的手机生产商转型成为网络设备公司。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。