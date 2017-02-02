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国际财经 | 2017年 2月 2日 星期四 14:50 BJT

诺基亚第四季获利超预期 重申2017年网络部门营收料减少

路透赫尔辛基2月2日 - 芬兰网络设备制造商诺基亚(Nokia) (NOKIA.HE)周四公布，受削减成本的扶助，第四季获利优于预期。该公司并重申2017年网络部门营收料减少的预估。

诺基亚第四季集团息税前利润(EBIT)较上年同期下滑27%至9.4亿欧元(10.1亿美元)，因电信运营商支出减少；但这个数字优于路透调查分析师平均预估的7.88亿欧元。

诺基亚预计今年网络部门营收将减少，与其主要潜在市场趋势一致。(完)

(编译 张若琪 审校 王颖)

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