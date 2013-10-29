欧股业绩：诺基亚预计电信设备业务NSN利润率上升，之后股价大涨6%

路透赫尔辛基10月29日 - 诺基亚 周二对旗下的电信设备业务Nokia Solutions and Networks(NSN)给出乐观预测，令市场对其业务好转产生希望。诺基亚将手机业务出售给微软 之后，NSN成为该公司的主要业务。

诺基亚预测NSN的利润率在第四季将升至12%左右，之后诺基亚股价大涨6%。第三季利润率为8.4%。

NSN的第三季核心营业利润较上年同期骤降33%至2.18亿欧元(约合3.005亿美元)，路透调查的分析师平均预估为2.28亿欧元，因之前的节支效应减弱，以及日本市场主要网络升级结束。

不过诺基亚表示，NSN第四季的营收可能增长。

诺基亚称，Lumia智能手机销售较前季增加19%至880万部，这对微软来说是个正面信号。微软将于明年第一季完成收购诺基亚手机业务。(完)