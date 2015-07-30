欧股业绩：诺基亚第二季网络业务营业利润升至3.13亿欧元，高于预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透赫尔辛基7月30日 - 全球第三大网络设备制造商诺基亚(Nokia) 周四公布，第二季获利意外增长，得益于高利润率软件的销售和主流电信网络设备业务低价合约减少。
诺基亚公布，第二季网络业务非国际财务报告准则(non-IFRS)息税前利润(EBIT)为3.13亿欧元(3.43亿美元)，利润率11.5%。
这高于上年同期的获利2.81亿欧元，也远优于路透调查分析师平均预估的获利2.35亿欧元和8.3%的利润率。
网络设备营收为27.3亿欧元，低于市场预估的28.4亿欧元。
第二季整体非IFRS集团获利较上年同期增加51%至5.21亿欧元，路透调查的分析师预估为3.34亿欧元。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。