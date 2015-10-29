欧股业绩：诺基亚网络业绩表现出色，将派发特别股息

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透赫尔辛基10月29日 - 全球第三大网络设备制造商诺基亚 周四宣布将派发特别股息，此前该公司公布的获利好于预期，因为中国市场的增长抵消了北美和欧洲需求的疲软。
本月稍早，芬兰诺基亚以156亿欧元收购法国同业阿尔卡特--朗讯的方案获得监管机构的批准。该公司亦将实现9亿欧元成本协同效益目标的时间提前一年至2018。
诺基亚称，未来数年将向股东派发大约40亿欧元。
第三季该公司网络部门的营业利润为3.91亿欧元，约是营收的13.6%。
这基本与上年同期的3.97亿欧元持平，但大幅高于路透调查访问的分析师们预估的2.97亿欧元和10.2%的利润率。
诺基亚去年将曾经辉煌一时的手机业务出售给微软 ，8月又同意将导航业务HERE出售给德国汽车制造商。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)