欧股业绩：诺基亚网络业绩表现出色，将派发特别股息

路透赫尔辛基10月29日 - 全球第三大网络设备制造商诺基亚 周四宣布将派发特别股息，此前该公司公布的获利好于预期，因为中国市场的增长抵消了北美和欧洲需求的疲软。

本月稍早，芬兰诺基亚以156亿欧元收购法国同业阿尔卡特--朗讯的方案获得监管机构的批准。该公司亦将实现9亿欧元成本协同效益目标的时间提前一年至2018。

诺基亚称，未来数年将向股东派发大约40亿欧元。

第三季该公司网络部门的营业利润为3.91亿欧元，约是营收的13.6%。

这基本与上年同期的3.97亿欧元持平，但大幅高于路透调查访问的分析师们预估的2.97亿欧元和10.2%的利润率。

诺基亚去年将曾经辉煌一时的手机业务出售给微软 ，8月又同意将导航业务HERE出售给德国汽车制造商。(完)