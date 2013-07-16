诺基亚并购传言不绝，季度业绩将备受关注

(本文由路透中文网编译提供)

路透赫尔辛基7月12日 - 下周可能是芬兰手机企业诺基亚 及其首席执行官Stephen Elop证明公司能够独立存在下去的关键时刻。

投资者将密切观察诺基亚的二季度业绩，评估该公司是否拥有足够的现金支持转型计划。Elop称转型需要两年时间，而实际上转型已经进入第三年。

2011年，Elop作出大胆决定，使用未经考验的微软 Windows Phone软件，目前没有迹象表明这个决定在追赶三星电子 和苹果 上卓有成效。

分析师预计诺基亚周四公布的业绩显示手机出货量大幅下降，因消费者转向智能手机和更为廉价的亚洲手机导致常规手机销售下滑。

市场地位不佳令外界长期以来猜测诺基亚可能成为被收购的目标，上个月媒体报道诺基亚与微软的谈判无果而终，更加助长了收购传言。

外界认为，诺基亚购买西门子 在双方合资企业诺基亚西门子网络中股份的决定将导致诺基亚的资产负债表更加紧张。这宗交易将于今年晚些时候完成。

“我将仔细观察现金流。”Alandsbanken分析师Lars Soderfjell表示。他认为诺基亚目前的状况无法获得好的价格，因此不会立即被收购，但是也不能排除被收购的可能，这取决于其财务状况。

“如果诺基亚无法控制现金流，可能引发并购选择。”

诺基亚本月早些时候预计，截至二季度末，其净现金量为37亿欧元（48亿美元） -42亿欧元，暗示二季度现金消耗量为3-8亿欧元。

一些分析师认为，区间上限可能高得让人担忧。

大多数分析师认为诺基亚购买西门子在双方合资企业中股份是正面的，因考虑到去年诺基亚西门子网络的转型，收购价格比较低。此前令人头疼的诺基亚西门子网络料将提振诺基亚的获利，而不是形成拖累。（完）