诺基亚重返手机市场 与芬兰企业HMD签署独家授权协议

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透赫尔辛基5月18日 - 诺基亚(NOKIA.HE)周三表示，已与芬兰企业HMD Global Oy签署独家10年期授权协议，后者将生产诺基亚品牌手机和平板电脑。
诺基亚称，将从HMD那里获得销售诺基亚品牌移动产品的专利费，涵盖品牌及知识产权。
诺基亚曾经是全球最大的移动电话生产商，但是未能把握智能手机兴起的机遇而衰落，逐渐被苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)超越。2014年将手机业务售予微软(MSFT.O)。
但诺基亚一直持有其手机专利，开始准备通过品牌授权重新回归，但是由于涉及与微软的竞争禁止约定，所以尚需等待。
微软周三宣布，将旗下功能手机资产出售给鸿海精密子公司富智康(FIH Mobile)和HMD。
作为该交易的一部分，HMD将购买在功能手机上使用诺基亚品牌的权利。(完)
(编译 于春红/刘秀红；审校 孙茉莉/张荻)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。