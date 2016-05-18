诺基亚重返手机市场 与芬兰企业HMD签署独家授权协议

路透赫尔辛基5月18日 - 诺基亚(NOKIA.HE)周三表示，已与芬兰企业HMD Global Oy签署独家10年期授权协议，后者将生产诺基亚品牌手机和平板电脑。

诺基亚称，将从HMD那里获得销售诺基亚品牌移动产品的专利费，涵盖品牌及知识产权。

诺基亚曾经是全球最大的移动电话生产商，但是未能把握智能手机兴起的机遇而衰落，逐渐被苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)超越。2014年将手机业务售予微软(MSFT.O)。

但诺基亚一直持有其手机专利，开始准备通过品牌授权重新回归，但是由于涉及与微软的竞争禁止约定，所以尚需等待。

微软周三宣布，将旗下功能手机资产出售给鸿海精密子公司富智康(FIH Mobile)和HMD。

作为该交易的一部分，HMD将购买在功能手机上使用诺基亚品牌的权利。(完)