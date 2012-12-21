诺基亚与RIM无线上网专利官司达成和解

美国终裁认定进口自中国的碳合金钢板存在倾销和补贴
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。
路透赫尔辛基12月21日 - 芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE与黑莓手机制造商Research in Motion RIM.TO就无线上网技术的专利权诉讼达成和解,后者向其支付和解费.
诺基亚周五称,协议内容保密.其并称,该协议包括一笔一次性支付的和解费,这将计入第四季账目,以及后期费用.
诺基亚称,通过该协议,两公司之间所有专利权诉讼均达成和解.不过诺基亚与宏达电(2498.TW)和ViewSonic的类似专利权官司仍在继续.(完)
(编译 程琳; 审校 白云)
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路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。