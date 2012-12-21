诺基亚与RIM无线上网专利官司达成和解

路透赫尔辛基12月21日 - 芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE与黑莓手机制造商Research in Motion RIM.TO就无线上网技术的专利权诉讼达成和解,后者向其支付和解费.

诺基亚周五称,协议内容保密.其并称,该协议包括一笔一次性支付的和解费,这将计入第四季账目,以及后期费用.

诺基亚称,通过该协议,两公司之间所有专利权诉讼均达成和解.不过诺基亚与宏达电(2498.TW)和ViewSonic的类似专利权官司仍在继续.(完)

(编译 程琳; 审校 白云)

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