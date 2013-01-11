欧洲个股: Lumia手机热销或助诺基亚走出低谷

(本文由路透中文网编译提供)

路透赫尔辛基1月10日（记者 Ritsuko Ando） - 诺基亚 表示，Lumia智能手机的热销帮助其手机业务实现第四季潜在获利能力，点燃了这家昔日手机巨擘可能走出低谷的希望。

诺基亚表示，优于预期的第四季业绩还应归功于降低成本、诺基亚西门子通信公司的强劲业绩以及5,000万欧元的专利权使用费收入。

诺基亚首席执行官艾洛普(Stephen Elop)对分析师表示，“我们非常高兴地看到Lumia手机的市场反响。”不过，他还表示，使用新推出的Windows Phone 8系统的920型手机受限于供应短缺问题，销售受到影响。

诺基亚称，尽管第四季业绩超出预期，公司仍处于艰难境地，预计今年第一季毛利率将为负的2%左右。

诺基亚称，第四季设备和服务净营收达到39亿欧元左右。总计售出8,630万部设备。智能手机销量为660万部，其中440万部为应用Windows系统的Lumia手机。

一些分析师对Lumia战略的成功持怀疑态度。诺基亚将不会公布销售的Lumia手机中有多少属于最新型号，而非稍早时候推出的大幅打折的型号。

很多分析师认为，第四季的lumia手机销量仅占全球同期智能手机销量的一小部分。第四季全球智能手机销量估计超过2亿部。

“440万部Lumia并不能确保公司将扭亏为盈，”Inderes分析师Mikael Rautanen说道。他周二刚刚将诺基亚股票评级下调至“卖出”。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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