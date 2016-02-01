诺基亚预计其与三星电子的专利和解将提振自身营收

路透赫尔辛基2月1日 - 芬兰诺基亚(NOKIA.HE)已与韩国三星电子(005930.KS)就一项专利纠纷达成和解；诺基亚称这将使其专利营收增加数亿欧元。

诺基亚2014年将旗下手机业务出售给微软(MSFT.O)，从此专心致知于电信网络设备业务，同时仍有大量手机专利在手。

诺基亚称与三星电子达成和解，将使本公司旗下专利部门Nokia Technologies的2015年营收提高至约10.2亿欧元，这其中包括过去两年的追加付款，2014年则为5.78亿欧元。

诺基亚还表示，该部门的预估年度营收目前为8亿欧元左右。

分析师此前预计，该部门2016年营收约为9亿欧元。

“和解情况与市场预估相当吻合，由于预估营收为8亿欧元，因此将有一些一次性支付，”Inderes Equity Research分析师Mikael Rautanen称。

和解消息公布后，三星电子股价上涨1.1%，诺基亚股价一度下跌9%。

诺基亚补充称，预计2016-2018年与已解决及正在进行的仲裁相关的现金收入至少为13亿欧元，其中包括与三星的仲裁。诺基亚目前与LG电子(066570.KS)亦有类似的争端。(完)