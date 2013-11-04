诺基亚称三星电子将手机专利权协议延长五年

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透赫尔辛基11月4日 -芬兰电信大厂诺基亚NOK1V.HE周一表示，韩国三星电子(005930.KS)已将两家公司之间的一项手机专利权协议延长五年。
根据两家公司的协议，诺基亚将从2014年起收到三星支付的额外报酬。
诺基亚虽然将把手机业务卖给微软(MSFT.O)，但打算保留手上握有的专利权。(完)
(编译 张若琪 审校 王翔琼/王冠中)
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