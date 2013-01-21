版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 10:07 BJT

电信产业: 诺基亚西门子通信计划在公开市场筹资7亿欧元--金融时报

路透伦敦1月20日 - 金融时报周日在网站上援引知情人士报导称,电信设备制造商--诺基亚西门子通信(NSN) 计划今年春季在公开市场筹资至多7亿欧元(9.3亿美元),以偿还债务并进行投资.

金融时报称,这将是NSN首次在公开市场发行高收益率(殖利率)债券,将在NSN可能上市之前测试投资者对该公司的胃纳.NSN为诺基亚 和西门子 的合资企业.

NSN受到同行华为 和中兴 的竞争压力,但因NSN致力于削减成本,加上营运商投资较高速的4G网络,带动NSN的高利润网络设备销售情况改善,该公司已有转好势头.

分析师表示,对公开市场投资者和私募股权投资公司而言,NSN目前具有吸引力.分析师本月稍早时估计,该公司价值可能远超过50亿欧元.

一名NSN发言人拒绝就该报导置评.(完) (编译 王翔琼; 审校 李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐