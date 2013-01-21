电信产业: 诺基亚西门子通信计划在公开市场筹资7亿欧元--金融时报

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦1月20日 - 金融时报周日在网站上援引知情人士报导称,电信设备制造商--诺基亚西门子通信(NSN) 计划今年春季在公开市场筹资至多7亿欧元(9.3亿美元),以偿还债务并进行投资.
金融时报称,这将是NSN首次在公开市场发行高收益率(殖利率)债券,将在NSN可能上市之前测试投资者对该公司的胃纳.NSN为诺基亚 和西门子 的合资企业.
NSN受到同行华为 和中兴 的竞争压力,但因NSN致力于削减成本,加上营运商投资较高速的4G网络,带动NSN的高利润网络设备销售情况改善,该公司已有转好势头.
分析师表示,对公开市场投资者和私募股权投资公司而言,NSN目前具有吸引力.分析师本月稍早时估计,该公司价值可能远超过50亿欧元.
一名NSN发言人拒绝就该报导置评.(完) (编译 王翔琼; 审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编