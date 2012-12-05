诺西将关闭德国服务部门--消息

路透法兰克福/赫尔辛基12月4日电---两位消息人士表示,诺基亚西门子通信(NSN)德国服务部门面临关闭,1,000个工作岗位岌岌可危,因诺基亚NOK1V.HE和西门子(SIEGn.DE)改组该合资企业.

一位了解情况的人士称,部门关闭将於2013年底生效,该消息将於周三的会议上公布,工人们将得知该公司与德国电讯(DTEGn.DE)的一项关键合约未能续约.

该公司正削减成本,计划砍去四分之一员工并卖出产品线,从而专注于移动宽带.该计划料可在明年年底前节约10亿欧元成本.

电信设备市场正在经历痛苦时期,因面临中国同业华为HWT.UL和中兴通讯(000063.SZ)的激烈竞争,且主要电信运营商面对因经济疲弱而萎缩的市场选择延迟投资.(完)

--编译 石冠兰;审校 龚芳

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