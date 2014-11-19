诺基亚发布平板电脑N1，考虑重返智能手机市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透赫尔辛基11月18日 - 诺基亚周二发布一款新的品牌授权平板电脑，欲与苹果的iPad Mini竞争。六个月前，微软斥资70亿美元收购了诺基亚的手机和移动设备业务。

诺基亚称将授权富士康负责新款平板电脑N1的制造、运输和销售。

N1采用的是铝合金机身，运行谷歌最新版Android 5.0“棒棒糖”操作系统，采用了诺基亚自主研发的Z Launcher启动器界面，预计于明年第一季度在中国开始上市，售价249美元。

诺基亚产品业务主管Sebastian Nystrom表示公司计划随后推出更多的设备，还将研究通过品牌授权的方式最终重返智能手机业务。

“因为与微软有协议，这是惯例，过渡阶段我们不能生产智能手机……我们有时间限制。2016年我们能重返这一行业，”Nystrom告诉路透。

“如不考虑这个机会该是疯了。将来我们当然会考虑它。”（完）