诺基亚发布平板电脑N1，考虑重返智能手机市场

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透赫尔辛基11月18日 - 诺基亚周二发布一款新的品牌授权平板电脑，欲与苹果的iPad Mini竞争。六个月前，微软斥资70亿美元收购了诺基亚的手机和移动设备业务。
诺基亚称将授权富士康负责新款平板电脑N1的制造、运输和销售。
N1采用的是铝合金机身，运行谷歌最新版Android 5.0“棒棒糖”操作系统，采用了诺基亚自主研发的Z Launcher启动器界面，预计于明年第一季度在中国开始上市，售价249美元。
诺基亚产品业务主管Sebastian Nystrom表示公司计划随后推出更多的设备，还将研究通过品牌授权的方式最终重返智能手机业务。
“因为与微软有协议，这是惯例，过渡阶段我们不能生产智能手机……我们有时间限制。2016年我们能重返这一行业，”Nystrom告诉路透。
“如不考虑这个机会该是疯了。将来我们当然会考虑它。”（完）
编译：高良萍 发稿：王燕焜
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。