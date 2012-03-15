诺基亚设计主管称正在研发平板电脑

亚马逊云服务发生故障 部分媒体与网站浏览受影响
路透旧金山2月28日 - 透过亚马逊(Amazon.com) 颇受欢迎的云业务提供数据服务的媒体与其他网站周二发生故障，部分上网者受影响。亚马逊则表示，云业务出现技术问题。
路透赫尔辛基3月15日电---诺基亚NOK1V.HE设计主管阿赫蒂萨里（Marko Ahtisaari）在接受芬兰杂志《Kauppalehti Optio》采访时表示，他现在三分之一的时间用於为诺基亚设计一款平板电脑，该产品将从数以百计挑战iPad的产品中脱颖而出。
该杂志援引阿赫蒂萨里的话称：“我们正在研发这一产品。”
诺基亚首席执行官埃洛普（Stephen Elop）称，公司对平板电脑很感兴趣，但也强调，与主导该市场的苹果(AAPL.O)iPad竞争，诺基亚的策略需要有别于其它竞争对手。
诺基亚发言人周四称：“我们继续对平板电脑领域保持关注，但暂无具体公告。”
外界普遍认为，诺基亚将於今年晚些时候发布一款自主研发的平板电脑，产品将使用微软(MSFT.O)Windows 8操作系统。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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