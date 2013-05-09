诺基亚推新品Asha手机 定价99美元

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透赫尔辛基5月9日 - 诺基亚NOK1V.HE推出一款新的中等价位手机--Asha，定价在99美金，希望消费者尤其是新兴市场的消费者升级手机时，阻止其选择谷歌(GOOG.O)的Android系统。
Asha手机有一些智能手机的基本功能，包括接入互联网和Facebook等应用程序。
诺基亚称Asha 501将于6月出货，将在超过90个国家中的约60个运营商和经销商发售。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
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