诺基亚推新品Asha手机 定价99美元

路透赫尔辛基5月9日 - 诺基亚NOK1V.HE推出一款新的中等价位手机--Asha，定价在99美金，希望消费者尤其是新兴市场的消费者升级手机时，阻止其选择谷歌(GOOG.O)的Android系统。

Asha手机有一些智能手机的基本功能，包括接入互联网和Facebook等应用程序。

诺基亚称Asha 501将于6月出货，将在超过90个国家中的约60个运营商和经销商发售。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。