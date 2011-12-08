诺基亚拟售旗下奢侈品手机品牌Vertu--金融时报

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透伦敦12月7日电---金融时报周四报导称,芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE拟出售旗下奢侈品手机品牌Vertu,因其正整顿业务以更好地与其他智能手机制造商展开竞争.
该报援引一位知情人士的话称,诺基亚已指定高盛(GS.N)负责Vertu英国业务的出售,但谈判仍处於初期阶段.
尚未确定Vertu的估值,然而Vertu年度营收估计介於2亿至3亿欧元(约合2.68亿至4.02亿美元).
据该报网站刊登的报导援引知情人士称,Vertu已引起私募股权公司的兴趣.
报导引述这位知情人士称,鉴於其在新兴市场中的客户基础及交叉销售的潜力,Vertu也可能会吸引奢侈品品牌的注意.
尚未即刻联系到诺基亚及高盛对此发表评论.(完)
--编译 王翔琼;审校 石冠兰/徐文焰
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