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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 10日 星期五 14:04 BJT

诺基亚将出售500项专利及Qt软件业务

诺基亚将出售约500项无线专利给美国业者Vringo，同时将Qt软件业务卖给芬兰资讯服务公司Digia Oyj，藉以提升其快速缩水的现金储备。诺基亚6月公布了一项大规模重整计划，包括裁员10,000人，出脱非核心资产等。

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