诺基亚Windows手机前景改善 带动股价劲扬

路透赫尔辛基/台北1月5日电---受到旗下Windows系统手机前景看好激励,移动通信巨擘诺基亚NOK1V.HE股价大涨,另外,诺基亚也准备更换董事长,强化新总裁艾洛普的实权.

诺基亚股价周四大涨7.05%,收报4.16欧元,涨幅居泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3成份股前列.

诺基亚手机的台湾代工厂商12月业绩报捷,为诺基亚增添新利多,此外,也有券商调升诺基亚评级,认为诺基亚与微软(MSFT.O)的软件结盟前景改善.

据台湾证券交易所网站公布的信息,诺基亚的代工厂商--台湾华宝8078.TW12月营收较上年同期猛增275%,达到45.1亿台币(1.49亿美元).

另外,台湾工商时报援引华宝董事长的话称,今年公司可能转亏为营,因营收有可能增长逾两倍,不过华宝随後表示,尚未对2012年发布预测.

贸易网站Digitimes援引台湾供应链厂商的话称,华宝和同为供应商的富士康2012年智能手机出货量料达逾1,000万部.

瑞士信贷将诺基亚股票投资评级从"表现逊於大盘"上调至"表现优於大盘",因寄望智能手机市场反弹.

分析师Kulbinder Garcha在报告中称,"我们基本认为,诺基亚专注于Windows系统,能推动公司2012年营收和获利反弹."

Pohjola Bank分析师Hannu Rauhala补充道,"市场一直担心诺基亚Windows Phone第四季的交货情况.华宝振奋人心的言论缓解了部分前述担忧."

芬兰报纸Helsingin Sanomat报导,诺基亚董事会将提议Risto Siilasmaa担当下任董事长,取代任职已久并将於5月离职的奥利拉(Jorma Ollila).

分析师表示,任命Siilasmaa可能表明诺基亚难以找到更好的人选.但他们称,这也凸显CEO艾洛普扭转公司颓势的决心.(完)

--编译 王洋/王翔琼;审校 蔡美珍/白云

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