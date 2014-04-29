诺基亚称增派股息 Rajeev Suri接任执行长

（重发）世行CEO称削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的“美国优先”
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透赫尔辛基4月29日 -芬兰电信设备厂商诺基亚NOK1V.HE周二表示，去年的股息将在每股0.11欧元的基础上增派0.26欧元(0.36美元)。
此次增加派息是因为公司以54亿欧元将旗下手机部门出售给微软(MSFT.O)。这宗交易于周五完成。
诺基亚还表示，计划2014年至少派息0.11欧元，并开始12.5亿欧元股票回购计划。
公司周二还宣布Rajeev Suri将担任诺基亚新任执行长，证实了分析师之前的猜测。(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透4月19日 - 巴克莱在一份报告中表示，3月全球大宗商品总体资产管理规模(Asset Under Management，AUM)从前月的2,820亿美元降至2,770亿美元。
路透华盛顿4月19日 - 美联储副主席费舍尔周三表示，全球展望变得更乐观，已缓和了市场对美国过去三个月两度升息的所有负面反应，而且联储采取渐进调息方式应能抑制对海外国家的溢出效应。