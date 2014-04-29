诺基亚称增派股息 Rajeev Suri接任执行长

路透赫尔辛基4月29日 -芬兰电信设备厂商诺基亚NOK1V.HE周二表示，去年的股息将在每股0.11欧元的基础上增派0.26欧元(0.36美元)。

此次增加派息是因为公司以54亿欧元将旗下手机部门出售给微软(MSFT.O)。这宗交易于周五完成。

诺基亚还表示，计划2014年至少派息0.11欧元，并开始12.5亿欧元股票回购计划。

公司周二还宣布Rajeev Suri将担任诺基亚新任执行长，证实了分析师之前的猜测。(完)

(编译 郑茵 审校 张明钧)

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