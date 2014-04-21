诺基亚预计将手机业务售予微软的交易可在本周内完成

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透赫尔辛基4月21日 -诺基亚NOK1V.HE周一表示，预计把手机业务出售给微软(MSFT.O)的交易将于4月25日完成，因交易已经获得所有相关监管机构的批准。
此宗规模为54亿欧元(75亿美元)的交易于去年9月达成，但由于要等待监管批准而一直拖延不决。不过交易双方在本月稍早获得了关键的中国监管机关的放行。(完)
(编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
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路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。