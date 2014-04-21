诺基亚预计将手机业务售予微软的交易可在本周内完成

路透赫尔辛基4月21日 -诺基亚NOK1V.HE周一表示，预计把手机业务出售给微软(MSFT.O)的交易将于4月25日完成，因交易已经获得所有相关监管机构的批准。

此宗规模为54亿欧元(75亿美元)的交易于去年9月达成，但由于要等待监管批准而一直拖延不决。不过交易双方在本月稍早获得了关键的中国监管机关的放行。(完)