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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 22日 星期三 14:38 BJT

金正恩派特使崔龙海访华

朝鲜中央通讯社报道称，朝鲜周三派朝鲜人民军总政治局长崔龙海作为金正恩特使前往中国。继金正恩的姑父张成泽去年8月访华后，崔龙海是访华朝鲜官员中级别最高的。目前尚无关于崔龙海访华之行的细节。此前中国支持联合国针对朝鲜2月核试验进行制裁，影响到中朝关系。路透
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