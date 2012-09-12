专访：野村CEO预计亚洲业务还需2-3年才能实现可观利润

路透东京9月11日电---日本野村控股(8604.T)新任社长永井浩二周二接受路透专访时表示,野村可能还要2-3年时间才能在亚太地区实现可观利润.野村将亚太定位为海外业务增长的关键地区.

永井浩二表示,他预计亚洲地区的投行费用将随着当地领先经济体的增长而出现上升,这些亚洲经济体占全球产出的比例在2050年之前将达到50%,目前比例约为30%.

"目前来说,美洲地区的费用池比较大,但毫无疑问,亚洲的(费用池)将会增长,"永井说道.

他承认,由於野村已启动多年来的第二轮成本削减措施,节本规模达10亿美元,且有来自其它觊觎亚洲业务的对手的激烈竞争,将增长快速转化为利润不容易实现.

野村冀望借助亚洲复苏,提振批发业务,这块业务包括投资银行,证券和固定收益,野村计划在截至2016年3月的财年实现500亿日圆(6.39亿美元)海外税前获利,日本的批发业务则实现750亿日圆获利.

"未来几年将很艰难,"永井提到日本以外亚洲业务时说."老实说,我觉得亚洲业务不会很快实现大规模利润,未来2-3年都不会."

野村除日本外亚洲业务在4-6月当季亏损19亿日圆(2,430万美元).(完)

--编译 白云;审校 戴素萍

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