野村下调明年中国GDP增速至6.9%

路透上海7月15日 - 在中国周一公布第二季主要经济数据后，国际投行野村中国区首席经济学家张智威认为，由于中国政府未来更注重调整经济结构，不会轻易出台大规模经济刺激政策，以及国内金融去杠杆化仍会坚持执行，预计未来一年中国经济减速前行趋势不会变化，同时为应对国际资本流出等不利局面，央行可能在未来一年内持续下调存款准备金率。

他的最新研究报告已将明年中国国内生产总值（GDP）增速预期值由7.5%下调至6.9%，但仍维持今年中国GDP增速预期7.5%不变。

中国国家统计局周一公布，二季度经济增速续降至7.5%，整个上半年增速为7.6%，愈发逼近年初设定的全年目标水准7.5%附近；此外6月规模以上工业增加值同比增长仅有8.9%，社会消费品零售总额增长13.3%；1-6月固定资产投资增速为20.1%。

“过去几个月透出明确信息，中国政府将更多关注经济增长质量和持续性。”他预期，今年底中国政府为明年经济定调时，可能会将明年经济增速定为7%。

他还认为，虽然6月中国银行间市场爆发“钱荒”可能会令货币收紧政策的实施力度稍显缓和，但是偏紧趋向是不会改变的，只是会通过逐步渐近的过程。这意味着去杠杆化过程将会持续到明年，而金融去杠杆化过程往往会导致经济增速放慢。

另外，他建议大家不用对近阶段将召开的中共三中全会的政策红利期望过高。他说，从目前的情况看，中央政府改革力度并未如外界原先预期的那么大，三中全会上可能会有一些新政策，但不会有太大变化；而且改革红利乐观估计到2014年下半年才可能显现。

他预计，未来四个季度中国经济增速将逐季放慢，今年第三季为7.4%，第四季为7.2%，而明年第二季则降至6.5%。

“据我判断，有30%的可能性第三和第四季经济增速降到7%以下。”他说，并不觉得7.5%就是政府的下限，从越来越多的信息来分析，政府对经济增速已不那么重视，未来不见得会出台什么类似信贷或基建类的刺激政策，今年全年增速出现7.4%或7.3%也是有可能的。

他还指出，由于国际投资人对于中国经济硬着陆的担忧，未来一年国际游资可能会持续流出中国，人民币汇率有贬值压力，国内流动性趋紧。而中国央行的应对措施可能是未来四个季度每季度下调存款准备金率50BP，但不会轻易下调利率水平.(完)

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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