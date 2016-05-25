野村看好中国航天板块 首选买入中航科工

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港5月25日 - 投资银行野村周三发表报告称，看好中国的航天板块，因为从短至中期而言，机队现代化及替代进口需求将会加快；长远而言，中国首架自主研制的窄体商用干线飞机C919将会进一步带动对零部件的销售。
该行并首选买入中航科工(2357.HK)，目标价7.04港元，较现价有近三成的潜在上升空间。对A股中航动力(600893.SS)给予＂中性＂评级，目标价33.06元人民币，因该公司的业务性质虽与中航科工类似，惟估值并不吸引。
野村报告称，过去数十年中国的航天板块快速进步，随着中国的军费开支持续增长加上商用航空交通的需求，相信该板块将进一步获益于军事飞机的现代化需求、替代进口及民航市场的扩大。
该行预测，中国2016-20年间的总军费开支年复合增长率（CAGR）将达9%，而军备开支占比将由2015年的32%升至2020年的36%，年复合增长率达11%，主要因裁减非骨干军事人员以及配合现代化的需求。
野村表示，中航科工及中航动力在中国的军用直昇机、航电系统及飞机发动机方面享有垄断性地位，预期两家公司将在中国机队加快现代化及取代进口方面直接获益。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。