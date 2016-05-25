野村看好中国航天板块 首选买入中航科工

路透香港5月25日 - 投资银行野村周三发表报告称，看好中国的航天板块，因为从短至中期而言，机队现代化及替代进口需求将会加快；长远而言，中国首架自主研制的窄体商用干线飞机C919将会进一步带动对零部件的销售。

该行并首选买入中航科工(2357.HK)，目标价7.04港元，较现价有近三成的潜在上升空间。对A股中航动力(600893.SS)给予＂中性＂评级，目标价33.06元人民币，因该公司的业务性质虽与中航科工类似，惟估值并不吸引。

野村报告称，过去数十年中国的航天板块快速进步，随着中国的军费开支持续增长加上商用航空交通的需求，相信该板块将进一步获益于军事飞机的现代化需求、替代进口及民航市场的扩大。

该行预测，中国2016-20年间的总军费开支年复合增长率（CAGR）将达9%，而军备开支占比将由2015年的32%升至2020年的36%，年复合增长率达11%，主要因裁减非骨干军事人员以及配合现代化的需求。

野村表示，中航科工及中航动力在中国的军用直昇机、航电系统及飞机发动机方面享有垄断性地位，预期两家公司将在中国机队加快现代化及取代进口方面直接获益。（完）