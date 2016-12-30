焦点：日本野村控股从特朗普亲商立场中嗅到机遇

路透东京12月29日 - 日本最大券商和投行野村控股(8604.T)的首席执行官(CEO)表示，美国当选总统特朗普的亲商立场让野村看到机遇，但他的保护主义倾向给全球经济带来不确定性。

日本股市自11月8日特朗普当选美国总统以来接连上涨，受美国股市激励。而美股走高是因为投资者押注，特朗普有关放松监管和增加基建支出的倡导将提振美国经济。

“市场期待能有亲商和亲经济的政策，”野村控股CEO永井浩二告诉路透。“客户将必须调整投资组合，在日本和美国都是。这给我们带来机遇。”

永井浩二表示，投资者将资金调配至股票等风险较高的资产，对野村的股票交易业务可谓是一大福音。与此同时，企业活动升温将惠及野村的咨询和股债承销业务。

野村4-9月赚取的海外税前获利有一半以上来自美洲，并且在该市场正将业务重点由市场相关交易转向针对客户的服务。

**特朗普障碍**

但特朗普曾谈及采取措施保护美国业务、哪怕以牺牲海外投资者的利益为代价，比如他已经提出，美国退出北美自由贸易协议和跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，并对一些进口产品征收关税。

野村控股执行长永井浩二表示，如果采取这类举措，可能会对贸易产生不利影响，或会限制野村等金融企业的机会。

“如果美国采取贸易保护主义政策，不会有利全球经济，”永井浩二称。

本月进行的路透调查显示，尽管难以预测需为那些阻碍跨国贸易和投资的政策付出什么代价，但特朗普的贸易保护主义可能会损及日本仰赖出口型经济。

**英国退欧的影响**

而在欧洲，英国公投决定退欧后，野村与其他同业面临丧失所谓“牌照通行权”(passporting rights)的可能性，这项通行权允许他们以英国为基地为整个欧盟提供服务。

部分企业正考虑将营运作业转移至巴黎、法兰克福、都柏林与阿姆斯特丹等欧盟城市。

日本第三大银行集团--三井住友金融集团(8316.T)上周表示，正在考察欧洲银行业务的新总部地点。

永井浩二表示，对野村来说，这么做的成本会很高，他正在“考虑每一种情况下的选项。”

日本以营收计第二大券商--大和证券(8601.T)表示，正在检视于欧元区范围内设立一个基地，以因应万一失去牌照通行权。

大和证券表示，该公司欧洲部门仅占整体业务的一小部分，因此英国退欧的冲击会比较小。

“我们正在多方考察，包括在欧洲大陆建立一个新基地，”社长日比野隆司表示，他并指出地点包括法兰克福、都柏林与巴黎。(完)