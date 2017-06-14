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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 09:23 BJT

台湾新债：Nomura International Funding30年美元零息债4.42%定价--消息

路透台北6月14日 - 两位消息人士周三指出，Nomura International Funding计划在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.42%定价。

消息人士称，该档零息债募资2.0亿美元，30日挂牌交易。

路透暂时无法联络到Nomura International Funding对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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