野村实施战略调整 股票和投行业务将裁员数百人

* 削减成本的声明料将於9月初发布

* 消息人士称,减支将针对股票和投行业务

* 欧洲是降低成本的重点地区,但也波及亚洲和美国

* 野村将把资源转向固定收益与其他有前景的领域

路透东京8月27日电---知情人士透露,日本最大券商野村控股(8604.T)正敲定主要针对股票和投资银行业务裁减数百名员工的计划.这是野村旨在实现海外业务扭亏为盈的整顿计划的一部分.

削减成本将是野村新任执行长永井浩二新战略蓝图的内容之一,永井浩二於8月上任,已承诺彻底重塑野村.此前一宗内幕交易丑闻迫使公司执行长与首席运营官辞职.

尽管这次优化举措的规模和范围仍有争议,一位分析师估计,野村的目标可能是在将近已完成的12亿美元减支基础上,每年再节省7.5亿美元.不愿透露姓名的知情人士称,该计划将於9月初公诸于众.

管理层正寻求将现券业务作为减支重点,该业务在全行业成交量锐减中遭遇重创.野村的该类业务在伦敦排名居前.

消息人士称,那些未被列入战略性领域的投资银行部门也将排在裁员名单的前面.野村对此拒绝置评.

欧洲部门雇员约4,000人,过去一年产生亏损达760亿日圆(9.7亿美元),本次裁员中欧洲将占到最大比重.日本以外亚洲地区和美洲也将受到影响.

"看一下我们的利润情况和经济环境,就会明白我们从地域和业务角度需要做什麽."一位高层管理人员对路透表示.

永井浩二和新上任的首席运营官(COO)吉川淳都急於表白,他们并不打算放弃在全球的发展志向.野村於2008年收购了雷曼兄弟在欧洲和亚洲的业务,并独力拓展了美国业务.

本次裁员计划亦突出表明野村将把资源转向更有前途的领域,例如固定收益,野村已经能够在这一领域中建立市场份额,业绩也较为稳定.来自雷曼的批发部门负责人在1月离职以後,公司过去几个月里进行了几项重要任命以整顿业务.

**降低成本**

野村已通过去年底12亿美元的成本削减计划大幅降低了公司成本,当时裁减了约1,000个岗位.涵盖固定收益，股票和投资银行业务的批发业务部门之前两个季度实现盈利,但在6月当季又陷入亏损.

市况艰难已经迫使摩根士丹利(MS.N)和德意志银行(DBKGn.DE)等竞争对手进行又一轮裁员.鉴於市场成交量大减,电子交易增加,传统的现货股票部门成为业内的重点裁员领域.

其中一位消息人士表示,野村预计还将加快整合电子经纪商Instinet与前雷曼兄弟交易平台.

分析师指出,野村面临这样的挑战,即裁减足够多的岗位以实现批发业务扭亏为盈,同时裁员力度又不会大到阻碍公司利用业务机会赚钱的能力,尤其在市场反弹的情况下.野村的国际业务成为其对客户服务不可或缺的部分,包括将日本资本带到海外市场,对经常涉及日本企业的跨境收购提供咨询服务.

7月底,野村执行长永井浩二和首席运营官(COO)吉川淳都曾表示过公司将裁员,当时两位高层对投资者称,他们将对野村业务运营进行为期一个月的评估.

**资源转移**

吉川淳在7月26日与分析师召开的电话会议上表示,野村需加快把欧洲、中东和非洲的资源转移至亚洲和美国发展潜力更大的市场.

吉川淳当时也表示,股票和投行业务,即金融机构及零售和能源公司等重点领域之外的业务将是评估的目标.

瑞士信贷的Yamanaka估计,野村还需将成本再削减7-7.5亿美元,才能实现4%的股东权益报酬率(ROE),这是上述电话会议所提出的目标.

但也有人认为,野村可能会以更大力度削减成本,以安抚急於看到立竿见影效果与股价反弹的投资者.该公司股价较3月中旬触及的2012年峰值已跌三分之一.

野村还面临来自美国穆迪投资服务公司(Moody's)的压力.穆迪今年将野村债信评级调降至距离"垃圾"级仅一个级距,指因该公司海外业务亏损.(完)

--编译 肖群英/郑茵/白云/王翔琼;审校 隋芬/张涛

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