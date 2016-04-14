野村裁减日本以外亚洲股票业务20-30个岗位--消息人士

路透香港4月14日 - 直接知悉情况的消息人士周四表示，日本野村控股(8604.T)已经在日本以外的亚洲股票业务裁减了20-30个岗位。数日之前该公司才宣布缩减欧洲及美洲业务。

消息人士称，裁减员工是与年度绩效有关，与野村的欧美业务策略无关。该名人士不愿具名，因裁员消息尚未公开。

另外，路透看到的一份内部备忘录显示，野村股票策略部门全球主管兼亚洲(不含日本)首席策略师Michael Kurtz将离任。

一名野村发言人证实了备忘录的内容，但不愿就裁员置评。(完)