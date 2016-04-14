野村裁减日本以外亚洲股票业务20-30个岗位--消息人士

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透香港4月14日 - 直接知悉情况的消息人士周四表示，日本野村控股(8604.T)已经在日本以外的亚洲股票业务裁减了20-30个岗位。数日之前该公司才宣布缩减欧洲及美洲业务。
消息人士称，裁减员工是与年度绩效有关，与野村的欧美业务策略无关。该名人士不愿具名，因裁员消息尚未公开。
另外，路透看到的一份内部备忘录显示，野村股票策略部门全球主管兼亚洲(不含日本)首席策略师Michael Kurtz将离任。
一名野村发言人证实了备忘录的内容，但不愿就裁员置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 王兴亚)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。