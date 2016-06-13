特写：野村主办中资企业联贷接连违约 遭台资银行提告

路透香港6月13日 - 野村目前在台湾遭到强烈批评，因野村2014年为两家法兰克福上市的中国制造业企业主办的融资案出现违约。六家台湾银行业者上周表示已经向野村提起诉讼，控告野村未履行索力鞋业联贷协议中的条款，目前已经破产的索力鞋业在签署6,000万美元信贷协议数周后就出现违约。面料和服装生产商福斯特股份公司1亿美元三年期联贷出现违约后，相关银行也正考虑采取法律行动。

野村和第一商业银行和是福斯特联贷案的牵头行兼簿记行(MLAB)，该贷款于2014年7月签订，当时参加该案的还有七家台湾的银行。

当前台湾银行业者已缩减向大陆企业提供的信贷规模，两宗违约增添了对内地私营企业曝险的担忧。

这些违约事件也令人质疑投行降低自身在融资案中的信贷敞口的手法。

据了解情况的消息人士，在这两种情况下，野村都通过从属参与协议(sub-participation agreement)降低自己所承担联合融资部分的风险。

虽然从属参与协议不是不合法，但何时以及是否向其他贷款方披露这些安排，并不明确。

台湾消息人士表示，他们对信息披露情况并不满意，并担心这些安排引入了与借款人有关联的对手方。

索力鞋业诉讼案指控，野村未提供其在6,000万美元联贷中所承担的部分。

野村是这笔联贷的协调人，宣称最终会出资900万美元，而其他六家台湾银行则承担剩余部分。

在上周发表的一份联合声明中，这几家台湾银行表示，野村特殊投资新加坡公司(Nomura Special Investments Singapore Pte Ltd)并没有按照2014年的联贷协议向索力鞋业提供900万美元贷款。该协议是野村国际(香港)发起。

“我们知道有关索力鞋业交易的新闻稿。不过，我们可以确认我们并未收到任何关于诉讼的正式通知，因此不能在目前阶段进一步置评，”野村上周五在一则声明中说。

野村在福斯特1亿联贷案中最终承担了3,200万美元，但接近交易的人士说，野村自身的最终曝险部位只有700万美元。野村帐上对这笔贷款的持有仍是这个金额，而且野村也是考虑对福斯特提起诉讼的银行之一。

福斯特在法兰克福上市，这笔联贷在1月发生违约，首次出现问题迹象是在去年7月份，当时该公司未能及时支付利息，后来该公司动用了偿债准备金账户资金才支付了逾期利息。同样的一幕在三个月后的10月份再度上演。

该交易的额度代理行--第一商业银行正在与律师磋商采取何种行动。

福斯特纺织违约案是台资银行在中国企业贷款方面最新踩到的地雷。过去几年，中国忠旺、桑德国际、旭光高新、世纪金花、汉能资本等多家中资企业，都曾经让银行业者提心吊胆。另一家在法兰克福挂牌的中资企业--中宇卫浴，已经在去年5月宣告无力偿还。

索力案在2014年9月爆发，公司签完一笔6,000万美元无担保信用贷款的几周之后，两名高层便告失踪。七个月之后，索力因为与银行谈判失败，宣告无力偿还。

目前还不清楚，这几家台资银行在福斯特纺织贷款拥有什么追索权，但这只会强化近几年台资银行对中国民企放款的谨慎态度。索力案爆发后，金管会与财政部都要求银行检讨对中国的放款。

“我们倾向对拥有担保品的中国企业放款。如果借款方是来自房地产行业，我们比较青睐在京沪广深等一线城市有房地产的。我们不会只因为这家公司是不是国企就放心，”一台资商业银行人士表示。

台湾银行业另一名业界人士表示，高管办公室已指派人员负责监看每日中国企业违约与企业治理不佳的相关新闻剪报，以确保其海外分支不受影响。

不过中国的重要性已经大到令银行无法断绝为该国提供信贷。

“放弃中国市场或对中国放贷变得极端保守是不明智的，”台湾某商业银行一名驻香港人员表示。

“鉴于台湾银行业在本土市场竞争激烈，台湾银行业还是得走出去，寻找更好的收益。很难找到可以取代中国的市场。”(完)