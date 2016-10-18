布兰特油价向每桶60美元迈进 建议由炼油换马至上游--野村

路透香港10月18日 - 投行野村周二的评论指出，随着布兰特原油价向每桶60美元迈进，建议投资者由炼油换马至上游业务板块。

野村分析师关荣乐在其评论中称，美国钻井数目增加不太可能引发美国整体产量上升，2017年油市仍然由石油输出国组织(OPEC)掌控，而沙特阿拉伯有很大诱因维持较高的油价，以确保该国石油公司沙特阿美2018年IPO（首次公开发售）能有合理的估值。

该行现时的亚洲首选股是中国石油(0857.HK)，因预期明年的盈利和股价升幅最大。此外，印度的石油销售公司例如HPCL可望继续跑赢，尽管当地燃料价格改革仍在进行之中。

他并称，中国的成品油供过于求情况可能是很多区内企业面临最大隐忧，亚洲炼油毛利很可能在每桶7美元封顶。不过，化工行业受中国旺盛需求带动，可望有新一轮冲刺，因此该行对中国石化(0386.HK)维持“买入”建议。

“尽管中石化现价低于1倍市帐率，估值较亚洲以至全球同业吸引，但我们仍以中石油为首选，因后者可受惠于上升中的油气价格。”他并指出，“更重要的是，中石油的控制投资和削减成本措施有助改善现金流，提升派息潜力更大。”

香港时间11:32，中石油升0.75%，报5.35港元，由年初至今累计涨近6%。中石化则升0.88%，报5.75港元，今年以来累计升近23%。

布兰特原油价升0.6%，报51.83美元/桶。（完）