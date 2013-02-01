路透专访: 美国1月就业情况料好转,尽管经济增长缓慢--野村分析师

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透1月31日 - 野村资深分析师Ellen Zentner周四表示,美国1月就业情况可能好转,因建筑业就业增加而且美国经济开始吸收财政紧缩的影响.
野村预期美国1月非农就业岗位增加17万个,失业率降至7.7%,尽管经济增长缓慢且企业与消费者人气在去年底受到压抑.
路透访问的分析师预期,1月非农就业岗位增加16万个,略高于12月的增长15.5万个.美国劳工部定于周五1330GMT公布该数据.
"就业市场和经济增长之间出现了严重脱节的情况."Zentner在参加路透全球市场论坛期间接受专访时称,"不过当我只是对一个就业数据作出预测时,总体情况似乎并未暗示就业市场表现不佳."
随着房屋市场复苏,而且建筑工人继续在受到去年底超级飓风桑迪侵袭的地区忙碌,建筑业就业岗位或将增加.
根据野村周三发布的一份研究报告,请领失业金人数的下降趋势也对非农就业岗位预估带来支撑.
"飓风桑迪的负面冲击已经被吸收."Zentner在该论坛中表示,"我们现在看到的情况是,桑迪过后的重建工作为楼市带来正面影响."
她认为美国消费者信心情况为就业数据带来下档风险.美国1月消费者信心降至逾一年低点.
Zentner指出,薪资税减税措施在1月1日到期后,美国家庭的薪资收入减少,也导致了消费者信心的下滑.
另一方面,若失业率低于预期,可能激发对美国公债的卖盘,因为市场将会预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将提前停止大规模的资产购买行动.
美联储已表示,将维持低利率水平,直到失业率降至其感到满意的水准;而联储具体将在何时行动则不确定.
"金融市场不喜欢含糊其辞,而联储说他们希望就业市场出现'重大'改善,实在是太糟糕的沟通方式."(完) (编译 徐文焰; 审校 孙茉莉)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。