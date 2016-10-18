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中国财经 | 2016年 10月 18日 星期二 10:28 BJT

中国9月非金融对外直接投资同比增56.9%至161.6亿美元

路透北京10月18日 - 中国商务部周二公布，中国1-9月非金融对外直接投资（ODI）同比增长53.7%至1,342.2亿美元，折合8,827.8亿元人民币，9月ODI同比增长56.9%至161.6亿美元。

商务部提供的新闻稿称，今年1-9月ODI总额较去年全年的1,214.2亿美元增加了128亿美元，较1-9月FDI高出391.3亿美元。

1-9月,中国企业共实施海外并购项目521个，实际交易金额674.4亿美元，已超过2015年全年544.4亿美元的并购金融。

中国商务部此前公布，1-9月中国实际使用外资金额（FDI）6,090.3亿元人民币（折950.9亿美元），同比增长4.2%（未含银行、证券、保险领域数据）；9月当月实际使用外资金额602亿元（折92.1亿美元），同比增长1.2%。

历史FDI、ODI实际投资额及同比变动:

FDI ODI

金额（亿美元） 金额 （亿元人民币） 同比 金额 （亿美元） 同比

2016年9月 92.1 602 1.2% 161.6 56.9

8月 87.6 573.2 5.7% 153.1 13.4

7月 77.1 497.6 -1.6% 138.9 --

6月 152.3 982.1 9.7% 153.4 44.9%

5月 88.9 567.7 -1% 134.4 --

4月 98.9 625.7 6% 199.9* --

3月 129 823.4 7.8% 101.7 21.5%

2月 84.4 536.3 1.8% 179 1.5倍

1月 140.7 882.5 3.2% 120.2 18.2%

2015年12月 122.3 770.2 -5.8% 138.9 6.1%

11月 103.6 649 1.9% 89.2* --

10月 87.7 546.8 4.2% 79.1 14.3%

9月 95.6 594.7 7.1% 103 5.2%

8月 87.1 542 22% 135 7%

7月 82 506 5.2% 75* --

注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）

(发稿 李子木；撰写 宿泱韫；审校 曾祥进)

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