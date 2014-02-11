中国一季度非外商直接投资净流入料延续环比下降趋势--野村

独家：台湾阳明海运停止至伊朗的集装箱业务--公司高管
路透伦敦/台北4月21日 - 据台湾阳明海运的一名高管，这家面临困境的公司正在停止至伊朗的集装箱航运服务，成为国际社会对伊朗制裁解除一年后，首家放弃这条航线的海外航运公司。
路透北京2月11日 -国际投行野村周二发布研究报告预计，中国今年一季度的非外商直接投资（non-FDI）净资本流入将继续减少，延续上季度趋势，因中国经济增长放缓、投资者对于“硬着陆”风险的担忧升温。
该报告并预测中国会于今年二季度放松货币政策，这会使中国经济于今年下半年迎来反弹，并再次吸引国际资金流入。
据招商证券(600999.SS)监测结果显示，主要受美联储退出QE(量化宽松)推动，国际资本正在集体撤出新兴经济体，下跌速度接近2013年5-6月间美联储QE退出预期首次发酵时的水平。汇率和股票市场的价格波动是表象，在其背后国际资本流动是根本。
野村以中国外管局上周五发布的去年四季度国际收支数据进行分析，认为虽然资本和金融帐户顺差较去年三季度整体变动不多，但其结构有较大变化。
其中，去年四季度时外商直接投资（FDI）净流入从三季度的342亿美元激增至591亿美元，而作为波动性更强的非外资直接投资净流入却环比减少超过一半，从三季度的463亿美元锐减至219亿美元。
中国外汇管理局公布的初步数据显示，2013年中国国际收支再现“双顺差”，其中资本和金融项目顺差高达2,427亿美元，较经常项目顺差1,886亿美元大幅超出28.7%。
中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛上月称，中国的资本流入压力仍然很大，国际收支平衡基础还不稳固；同时资金波动有可能加大，人民币双向波动可能成为新的常态。(完)
(发稿 李然; 审校 黄凯)
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