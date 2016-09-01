中国8月非制造业商务活动指数为53.5 上月为53.9--国家统计局

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京9月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，8月官方非制造业商务活动指数为53.5，
上月为53.9。
过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
16年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15年12月 11月 10月 9月 8月 7月
53.5 53.9 53.7 53.1 53.5 53.8 52.7 53.5 54.4 53.6 53.1 53.4 53.4 53.9
非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)
(发稿 李子木; 审校 曾祥进)
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。