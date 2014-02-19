中国2013年四季度非居民人民币存款新增1472亿元--外管局

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京2月19日 -中国国家外汇管理局周三称，2013年12月末，中国非居民人民币存款余额13,566.33亿元。路透据此测算，四季度非居民人民币存款增加1,472.46亿元，高于三季度增量。
外管局并公布，四季度末，非居民个人人民币存款余额5,016.17亿元，较上季末略减。
此前，外管局公布，2013年第三季度末，中国非居民人民币存款余额12,093.87亿元。路透据此测算，三季度非居民人民币存款增加1,386.54亿元，接近上个季度增量的两倍。三季度非居民个人人民币存款余额5,026.32亿元。
根据外管局定义，非居民人民币存款是指境内银行类金融机构和中央银行吸收的非居民人民币存款；非居民相对于中国居民而言，后者包括在中国境内居留一年以上的自然人、中国短期出国人员、在中国境内依法成立的企业事业法人及境外法人的驻华机构等。（完）
更多细节，请点选外管局网站(here)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。