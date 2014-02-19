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中国财经 | 2014年 2月 19日 星期三 15:54 BJT

中国2013年四季度非居民人民币存款新增1472亿元--外管局

路透北京2月19日 -中国国家外汇管理局周三称，2013年12月末，中国非居民人民币存款余额13,566.33亿元。路透据此测算，四季度非居民人民币存款增加1,472.46亿元，高于三季度增量。

外管局并公布，四季度末，非居民个人人民币存款余额5,016.17亿元，较上季末略减。

此前，外管局公布，2013年第三季度末，中国非居民人民币存款余额12,093.87亿元。路透据此测算，三季度非居民人民币存款增加1,386.54亿元，接近上个季度增量的两倍。三季度非居民个人人民币存款余额5,026.32亿元。

根据外管局定义，非居民人民币存款是指境内银行类金融机构和中央银行吸收的非居民人民币存款；非居民相对于中国居民而言，后者包括在中国境内居留一年以上的自然人、中国短期出国人员、在中国境内依法成立的企业事业法人及境外法人的驻华机构等。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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