综述：美国11月非农就业岗位料表现强劲 巩固升息预期

路透华盛顿12月2日 - 在对经济信心增强的情况下，美国雇主11月可能增加了人员聘雇，因而几乎可以肯定，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在本月稍后升息。

根据路透对分析师的调查，上月非农就业岗位或许增加了17.5万个，10月增加了16.1万个。美国劳工部将于周五1230GMT公布备受关注的就业报告。

近期发布的其他数据显示，第三季度经济增长迅猛，而且第四季度初的消费者支出、通胀、房地产和制造业活动均有上升。

“经济形势不错。美联储因而可以在本月加息，并很有可能在明年加息两次，”Brandywine Global驻费城的投资组合经理Jack McIntyre称。

经济学家称，鉴于10月肆虐美国东海岸的飓风马修(Matthew)可能把当月的就业岗位拉低多达4万个，11月就业岗位增幅可能高于预期。

此外，11月初请失业金人数降至43年低点，而且上月的其它就业市场调查普遍表现不俗。

“受11月上半月全国气温异常温和的支撑，(飓风造成的)拖累应当会逆转，使11月就业岗位出现不错的增长，”摩根士丹利驻纽约的经济学家Ted Wieseman说。

**薪资增长料放缓**

11月失业率预计持稳在4.9%。

继连续两个月强劲增长之后，11月的薪资增长预计回落，这可能给否则将是非常乐观的就业数据带来一丝阴影。平均时薪预计增长0.2%，10月大涨0.4%。

薪资增长放缓可能拉低同比涨幅，10月为同比增长2.8%，创下近七年半来最大增幅。预期中的放缓大体是受日历因素影响，分析师们预计美联储会在12月13-14日的政策会议上忽视这次的表现。

“我们会将多数疲软归咎于日历因素，因此将直接看近几个月来变得愈发明显的增速加快现象，”花旗集团分析师Andrew Hollenhorst表示。

特朗普当选后美债收益率飙升，美元大涨，使得金融市场状况收紧，分析师们称这种状况下，美联储维持政策不变很可能是不够的。去年12月美联储近10年内首次升息。

随着劳动力市场接近充分就业，今年的月平均就业增幅从2015年的22.9万个降至18.1万个。

不过，每月新增岗位仍多于新进入市场找工作的人数。美联储主席叶伦曾说，经济需要每月创造略低于10万个就业岗位，才能跟上适龄工作人口的增长步伐。

特朗普计划增加基建支出和减税，或能激励企业增加招聘，并推动经济在未来几年以更快速度增长。

“特朗普接手的是如此强劲的美国经济，接近成分就业，并且几乎马力全开，在进入2017年之际动力十足，”Moody's Analytics的资深分析师Ryan Sweet说。

11月制造业就业岗位有可能连续第四个月下滑，建筑业雇佣则有可能进一步增加。零售业就业继10月意外下滑后或在11月反弹。(完)