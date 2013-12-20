有色金属受外盘拉动全线收涨 沪锌触及三个月新高

路透上海12月20日 -中国期市主要有色金属品种周五表现强劲，铜铝铅锌主力合约全线收涨，期锌盘中更是创下三个月高位。不过分析师表示，锌价的坚挺更多受到外盘强劲支撑，国内供需面改善有限，短期内期价仍将维持低位震荡。

沪锌主力1403合约收高0.3%至每吨15,120元，盘中一度触及15,245元的8月底以来最高，但尾盘在国内股市大跌的拖累下缩减涨幅。

“这波上涨更多是受外盘强劲的带动，但与国际市场对锌价前景的乐观相比，国内消费提振不多，供给过剩也难立即扭转，外强内弱的格局料将延续。”五矿期货金属分析师杨宏表示。

截至北京时间周五15:00，LME期锌报每吨1,999.25美元，此前一度升破2,000美元，本月以来累计涨幅已超6%。此前摩根大通等多家全球机构发表研报，指出未来一两年全球锌的基本面或好于当前。

杨宏表示，沪锌短线料延续低位震荡格局，随着价格涨至区间上沿附近，贸易商和冶炼厂的库存会陆续放出，料会对价格形成压制。

其他品种方面，受国际金价跌破1,200美元的打击，上海期金和期银今日跌幅居前。其中沪金收盘大跌2.65%，创出近四年低位。

周五晚间，国内期货夜市将正式开始扩容，铜铝铅锌四个有色金属品种也将加入上期所连续交易阵营。根据交易所安排，上述品种的连续交易时间将为每周一至周五21:00至次日1:00。

业内人士表示，这场期市“夜宴”的开席，将吸引更多产业和投机资金参与，但欧美重大经济事件对国内盘面的影响也会更加直接，须警惕夜盘剧烈波动的风险。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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