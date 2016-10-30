焦点：非OPEC产油国在维也纳会议后未承诺具体的限产举措

2016年1月25日，俄罗斯卢克石油公司在西伯利亚油田的抽油机。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透维也纳10月29日 - 非石油输出国组织(OPEC)产油国周六未明确承诺要加入OPEC成员国限产以拉抬油价的行列，此立场表明它们希望OPEC能先解决内部分歧。

OPEC和包括阿塞拜疆、巴西、哈萨克、墨西哥、阿曼及俄罗斯在内的非OPEC国家官员和专家周六在维也纳举行谘询会议。他们在声明中表示，与会者只同意在OPEC于11月30日召开例行会议前再次开会讨论。

一天前，消息人士表示，OPEC成员国自己经过数小时的讨论，也无法就如何执行全球限产协议达成一致，因为伊朗反对，该国一直拒绝接受冻产。

“我们必须就实际的数字达成一致，”非OPEC产油国哈萨克副能源部长Magsum Mirzagaliev周六在七个小时谈判后对记者表示。

“重要的是，我们会再次会晤，拿出详细的数字。我们同意三四周后再次开会，因为每个国家都有自己的主张，”他表示。

OPEC和非OPEC在联合声明中表示，周六的会议是朝着11月30日达成全球限产协议实现的“正面进展”。

OPEC上个月在阿尔及利亚会议上同意小幅减产以帮助拉抬油价，为2008年以来的首次。[nL3S1C44SX]但减产幅度尚未定案。

OPEC专家会议并不会决定政策，但将为11月30日的OPEC部长会议提供建议。

周五的会议曝露出OPEC成员国之间由来已久的嫌隙，尤其是OPEC实际上的领袖沙特及其死对头伊朗间的不睦关系。

伊朗主张其希望夺回在受制裁的几年里所流失的石油市场份额，沙特则不愿做出让步。

**等候OPEC**

OPEC成员国虽同意减产，却未能就统一的产量数据达成一致，而包括伊拉克、伊朗、利比亚和尼日利亚在内的成员国，则要求在减产上获得特别待遇，这些国家的产量都曾受制裁或者冲突的制约。

阿塞拜疆能源部长Natig Aliyev在会议开始前对记者表示，他相信仍有可能达成全球性协议。

“就在一周之前，我们与委内瑞拉总统见过面，”他表示。委内瑞拉这个位于南美洲的OPEC成员国一直在推动采取措施支持油价。

“委内瑞拉和阿塞拜疆同意将采取某些举措来稳定市场。我们同意油价要能达到约每桶60美元。”

巴西代表则表示，该国仅以观察员的身份与会。“接下来几年巴西的产量将会增加，”巴西官员Marcio Felix表示。

俄罗斯亦参加维也纳会议，但未发布公开评论。俄罗斯是全球最大产油国之一，也一直支持OPEC采取联合行动。

两位OPEC消息人士表示，俄罗斯能源官员在会议上表示，莫斯科当局仍愿意进行冻产，前提是OPEC同意限产。

“俄罗斯已做好准备，但希望看到昨天就具体数字达成一致，”其中一位消息人士表示。另一位则称，如果OPEC同意减产，俄罗斯将会冻产。

OPEC石油供应图表：tmsnrt.rs/2cWq5NN

(完)