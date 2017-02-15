阿曼石油部长称非OPEC产油国仍有进一步减产空间

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透科威特2月15日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy 周三称，根据与石油输出国组织(OPEC)产油国达成的供应协议，非OPEC国家仍有进一步减产的空间。
“从他们公布的(减产)数据来看是如此，毕竟时间较为紧张，”该部长在科威特向记者表示。
稍后并称，“俄罗斯从一开始就告诉我们，减产将需要一定时间。”
他还表示，预计俄罗斯的协议执行度会在2-3月有所提高。
Rumhy称，1月份协议的整体执行情况还好，并预计本月会有更好表现。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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