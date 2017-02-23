OPEC消息人士称非OPEC产油国对减产协议执行率至少达60%

路透伦敦2月22日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士周三表示，参与全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今执行率至少达到60%，高于最初预估。

OPEC、俄罗斯和其他产油国同意，从1月1日起总计减产180万桶/日，以提振油价和解决供应过剩问题。

周三在维也纳举行的会议审查了执行比例，负责监督减产协议遵守情况的国家的官员出席了这次会议。这些国家包括OPEC成员国科威特、委内瑞拉和阿尔及利亚，以及非OPEC产油国俄罗斯和阿曼。OPEC轮值主席国沙特的官员亦出席了此次会议。

“会议显示，OPEC和非OPEC产油国认真实施减产，”一OPEC代表称。两位OPEC代表指出，根据OPEC的计算，俄罗斯和其他10个非OPEC产油国现在的执行率为66%，另一位代表称执行率至少为60%。这高于稍早预估的40%。

会议还讨论了OPEC国家的执行情况。根据国际能源署(IEA)，政府机构、咨询公司和行业媒体估算，1月OPEC减产执行率超过90%，创纪录高位。

迄今为止非OPEC产油国执行率较低的部分原因是，俄罗斯在分阶段实施减产。俄罗斯是与OPEC合作减产的最大的非OPEC产油国。

俄罗斯表示，将分阶段逐步实施减产份额，而不是从第一个月起就全部实施。俄罗斯1月减产10万桶/日，根据减产协议，该国同意减产30万桶/日。

各国上个月同意设立技术联合委员会(JTC)，作为监督减产协议遵守情况努力的一部分。该委员会周三在OPEC维也纳总部举行了会议。

JTC由监督委员会五个成员国以及OPEC轮值主席国各派一名代表组成。目前OPEC轮值主席国是沙特。(完)